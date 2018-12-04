ВОЗ создает рабочую группу для изучения генного редактирования

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что ВОЗ создает группу экспертов для изучения этических проблем и вопросов безопасности, которые поднимает процедура генного редактирования, сообщает CNN.

Редактирование генов может иметь непреднамеренные последствия, предупредил гендиректор ВОЗ. Группа экспертов поможет разработать прозрачные согласованные нормы и стандарты для управления редактированием человеческих генов. "Мы говорим о людях, - подчеркнул он, - генное редактирование не должно нанести вред благополучию будущего человека".

Решение о создании такой группы прозвучало спустя неделю после заявления китайского ученого Хэ Цзянькуя о том, что он впервые в мире создал генетически модифицированных детей. Китайское правительство 29 ноября приказало временно прекратить исследовательскую деятельность людей, занимающихся редактированием человеческих генов. Мировое ученое сообщество жестко раскритиковало этический аспект работы китайского генетика.-0-