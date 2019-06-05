Воздушный шар упал в Германии, пострадали 11 человек

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Марсберге (Германия) при падении воздушного шара пострадали 11 человек, сообщает немецкая газета Bild .

По данным полиции, в метре над землей воздушный шар был захвачен порывом ветра и перевернулся. От горелки, нагревавшей воздух в воздушном шаре, загорелась корзина.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.-0-