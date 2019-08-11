11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур президентских выборов проходит в Гватемале, сообщает CNN .

Граждане страны придут на избирательные участки, чтобы выбрать среди двух кандидатов - экс-первой леди Гватемалы Сандрой Торрес и Алехандро Джамматтеи, бывшим главой тюремной системы страны.

В первом туре выборов, который прошел 16 июня, Сандра Торрес лидировала, однако во втором туре прогнозируют победу Алехандро Джамматтеи.

CNN отмечает, что Гватемала - страна, которая стала основным источником мигрантов, направляющихся к границе США и Мексики. Это означает, что следующий президент Гватемалы может оказаться под давлением со стороны лидера США Дональда Трампа и его администрации. Ограничение числа мигрантов, прибывающих в США, стало центральным элементом политики Трампа.

Президент Гватемалы избирается на четырехлетний срок без права переизбираться.-0-