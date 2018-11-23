Взрыв в Афганистане: погибли 26 солдат, более 50 ранены

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв, погибли 26 военнослужащих, более 50 получили ранения, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в провинции Хост на территории армейской базы, когда военнослужащие собрались в мечети на пятничную молитву.

По данным афганского телеканала Tolo News, взрыв совершил террорист-смертник. Пока ни одна из радикальных группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за теракт.-0-