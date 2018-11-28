Женщина и ребенок погибли после нападения медведя на севере Канады

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина и ее десятимесячная дочь погибли в результате нападения медведя гризли в арктической канадской территории Юкон, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.
Инцидент произошел 26 ноября днем недалеко от поселения Майо. Хищник сумел попасть в дом 37-летней Валери Теорет, где она находилась с 10-месячной дочерью. Главы семейства Жермона Рошолта в этот момент дома не было. Когда он вернулся, то в 100 м от дома столкнулся с гризли, которого застрелил. Позже он обнаружил погибших и вызвал полицию, по факту случившегося проводится расследование.
Ранее в этой местности погибли еще два человека, предположительно, после нападения белого медведя. Поселение Майо находится примерно в 400 км к северу от Уайтхорса - столицы Юкона.-0-
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