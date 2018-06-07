Азербайджан начинает продажу автомобилей совместного с Ираном производства

В ближайшие дни начнется продажа автомобилей, выпущенных совместным азербайджано-иранским заводом в Нефтчалинской промышленной зоне в Азербайджане. Об этом сказал Trend Эмин Ахундов, председатель правления компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода.

По его словам, на данном этапе речь идет о двух моделях - Khazar LD и Khazar SD. Остальные автомобили под маркой Khazar поступят в продажу до конца 2018 года. В будущем на заводе начнется производство ряда моделей Peugeot и Renault. Мощность завода составляет около 10 тыс. автомобилей в год. Как ожидается, основным зарубежным рынком сбыта этих автомобилей станет СНГ, в том числе Украина, Россия и страны Центральной Азии.

Стоимость автомобилей варьируется в пределах 14 - 16 тыс. манатов (около $8 тыс. - $9 тыс.). До конца текущего года на заводе планируется наладить выпуск новых моделей, которые будут стоить несколько дороже - 18 - 20 тыс. манатов (около $10 тыс. - $11 тыс.). Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) 6 августа 2016 года подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 млн манатов (более $14 млн), 75% инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25% - иранская.-0-