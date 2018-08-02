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Азербайджанские спортсмены-паралимпийцы приняли участие в фестивале парашютного спорта "HANDI FLY"

Азербайджан 02.08.2018 | 14:42
Фото Trend
Фото Trend

Азербайджанская делегация во главе с генеральным секретарем Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Кямалом Мамедовым приняла участие в III Международном фестивале парашютного спорта "HANDI FLY", рассказали в пресс-службе НПКА, сообщает Trend.

Фестиваль прошел на базе авиаклуба "Крутицы" в Рязанской области России. В нем приняли участие 120 спортсменов (31 из которых на инвалидной коляске) из Азербайджана, Беларуси, России, Франции, Греции, Хорватии, Македонии, Латвии, Швеции и Турции.

Азербайджан на фестивале представили спортсмены-паралимпийцы Айсель Алиева, Гандаф Акперли и Мария Самуйлова. Они совершили четыре прыжка с парашютом с самолета на высоте 4 тыс.м.

В заключение мероприятия генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Кямал Мамедов вручил председателю оргкомитета фестиваля, заместителю председателя Всероссийского общества инвалидов Флюру Нурлыгаянову почетную грамоту от имени президента НПКА Ильгара Рагимова "За вклад в развитие парашютного спорта среди инвалидов".-0-

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Теги
Азербайджан, спорт, фестиваль
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