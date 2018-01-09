Более 2,5 млн туристов приехали в Азербайджан в 2017 году

Число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан в прошлом году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 тыс. 215 человек, составив 2 млн 691 тыс. 998 человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Азербайджана. Это самый высокий показатель, который наблюдался до сих пор, информирует Trend .

Из них 853 тыс. 82 человека - граждане России, 537 тыс. 710 - Грузии, 362 тыс. 597 - Ирана, 301 тыс. 553 - Турции, 102 тыс. 360 - Объединенных Арабских Эмиратов, 62 тыс. 454 - Ирака, 57 тыс. 756 - Украины, 33 тыс. 273 - Саудовской Аравии, 381 тыс. 213 человек - других стран.

Больше всего иностранных туристов посетило Азербайджан в июле - 313 тыс. 515 человек.

В 2017 году из Саудовской Аравии в Азербайджан приехало в 4,5 раза больше туристов, из Омана - в 7,4 раза, из ОАЭ - в 1,9 раза, из Ирана - в 1,4 раза, из Индии - в 2,3 раза больше туристов, чем в 2016 году.-0-