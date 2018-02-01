Электронные визы будут выдаваться в международных аэропортах Азербайджана с 15 мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны. Указ вступает в силу с 15 мая 2018 года, сообщает Trend .

Согласно документу, в случаях, предусмотренных законами Азербайджана, актами Президента Азербайджана и межгосударственными или межправительственными договорами Азербайджана, выдача виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны осуществляется в электронном порядке посредством системы ASAN Viza, оплата визы будет осуществляться посредством системы ASAN Pay.

Министерству иностранных дел поручено осуществить поэтапную передачу пунктов обслуживания, находящихся в международных аэропортах Азербайджана, Госагентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана; передать Госагентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте список стран, гражданам которых на основании межгосударственных и межправительственных договоров в международных аэропортах Азербайджана предусматривается предоставление виз.-0-