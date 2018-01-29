Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Баку 15-18 марта. Об этом сообщает информагентство Trend .

В соревнованиях примут участие 163 гимнаста из 27 стран. В первые два дня турнира пройдет квалификация, затем состоятся финалы.

Также с 12 по 15 апреля в столице Азербайджана пройдет Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке. На соревнованиях ожидается участие более 400 гимнастов из 25 стран во взрослой программе и 26 стран в категории юниоров.

Турнир объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы, как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд. 14 апреля, гимнасты (юниоры и взрослые) выступят в квалификации как в индивидуальной, так и в синхронной программах. В последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырех видах программы.

На Чемпионате Европы юниоры смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.-0-