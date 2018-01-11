Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 4 млн пассажиров в 2017 году

Международный аэропорт Гейдар Алиев - главные воздушные ворота столицы Азербайджана - зафиксировал очередной рекорд. В 2017 году было обслужено 4,06 млн пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта. Об этом информирует Trend .

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) пришлось 2,2 млн пассажиров, лоукостера Buta Airways - 92 тыс. пассажиров. В то же время было зафиксировано 114 тыс. транзитных и 50 тыс. пассажиров на чартерных рейсах.

На международные рейсы пришлось 85% пассажиропотока, 46% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL и Buta Airways, 54% - иностранных авиаперевозчиков.

В десятке самых популярных международных направлений - Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталья, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям полеты совершили 2,52 млн пассажиров.-0-