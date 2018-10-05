Международный аэропорт Гейдар Алиев входит в число 14 красивейших аэропортов мира

Международный аэропорт Гейдар Алиев, расположенный в столице Азербайджана - Баку, входит в число 14 самых красивых аэропортов мира, согласно рейтингу, подготовленному американской сетью блога недвижимого имущества Curbed, сообщает
"Расположенный в столице Азербайджана терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев имеет гигантские деревянные коконы, спроектированные турецкой архитектурной студией Autoban. В каждом коконе есть кафе, бары, магазины и все удобства, такие как детская игровая площадка. Аэропорт может обслуживать более 5 млн пассажиров в год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Curbed.
Другие аэропорты, включенные в рейтинг: Международный аэропорт Денвера, Международный аэропорт Мадрида Барахас, Международный аэропорт Кансай, Международный аэропорт Пекин, Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи, Международный аэропорт Куала-Лумпур, Аэропорт Марракеш Менара, Международный аэропорт Кутаиси, Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань, Аэропорт Пулково, Международный аэропорт "Королева Алия", аэропорт Чанги и аэропорт Самуи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.476 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1508 BYN
|2.155 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2502 BYN
|3.23 BYN
|3.245 BYN