Музыкальный фестиваль "Жара-2019" пройдет в Баку 25-28 июля

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" пройдет в столице Азербайджана 25 - 28 июля. Об этом сообщает Trend .

"Друзья, определены даты фестиваля "Жара-2019"! 25, 26, 27 и 28 июля 2019 года ждем вас на побережье Каспия в Sea Breeze. Четыре дня жарких хитов, незабываемых эмоций, море, солнце и звездные гости - одним словом "Жара"!", - отмечено на официальной странице фестиваля в Instagram.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету.

Напомним, что третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля 2018 года на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В течение четырех фестивальных дней выступило свыше 250 популярных эстрадных артистов из разных стран.

Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.-0-