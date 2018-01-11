Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2017 году вырос на 24%

В 2017 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 24%. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам, сообщает
Глава государства отметил, что экспортный потенциал страны растет. "В 2017 году экспорт вырос на 19%, ненефтяной экспорт - на 24%. Это результат проделанной работы", - сказал Ильхам Алиев.
При этом, по словам президента, импорт вырос примерно на 1%. "Потому что Азербайджан, в первую очередь, обеспечивает свои потребности в еще больших объемах за счет внутреннего производства, с другой стороны увеличивается покупательская способность граждан. Таким образом, сохранение импорта на стабильном уроспорт вне, я считаю, является нашим большим результатом. Положительное сальдо торгового баланса составляет $6,2 млрд", - сказал Ильхам Алиев.-0-
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