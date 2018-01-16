Прямое авиасообщение открыто между Баку и Софией

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приняли участие в церемонии отправки первого прямого авиарейса из Баку в Софию. Об этом сообщает Trend .

Договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией была достигнута в рамках переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Болгарии Румена Радева.

Столица Болгарии стала первым городом в Европейском союзе, куда будет выполнять прямые рейсы первый азербайджанский лоукостер Buta Airways. Минимальный тариф по направлению Баку - София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.-0-