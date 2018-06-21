В Азербайджане будет проводиться возрастная классификация компьютерных игр

В Азербайджане будет проводиться возрастная классификация не только продукции средств массовой информации, аудиовизуальной продукции, предусмотренной для оборота и потребления в стране, но также компьютерных и других электронных игр. Это предусмотрено законопроектом "О защите детей от вредной информации", принятом в первом чтении Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана, сообщает Trend .

Согласно проекту, маркировка на компьютерных и других электронных играх, производимых на территории страны, должна проводиться до поступления их в продажу, представления потребителю или размещения в сети. Таким образом, на продукции и упаковке производитель или распространитель будут размещать указание о возрастной категории.

На продукции, предназначенной для категории "до шести лет", будет маркировка "6-", для категории "от шести лет" - маркировка "6+", для категории от "12 лет" - "12+", для категории "от 16 лет" - "16+", для категории "от 18 лет" - маркировка "18+".

Отметим, что информационная продукция - это продукция средств массовой информации, аудиовизуальная продукция, компьютерные и другие электронные игры, предназначенные для оборота и потребления в стране, а также другая информационная продукция, распространяемая посредством культурно-массовых мероприятий и телекоммуникационных сетей.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.-0-