В Азербайджане дети будут ходить в детсад с одного года

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 18 мая утвердил изменения в закон "Об образовании", согласно которому дети будут привлекаться в дошкольные учреждения не с трех лет, а с одного года. Об этом сообщает Trend .

Во время обсуждения данной поправки руководитель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли заявил, что данный шаг был принят с целью удовлетворения реальных потребностей населения. "В мире даже есть случаи, когда детей отдают в детский сад с двух-трех месяцев. Но реальность в Азербайджане такова, что в течение одного года ребенок должен получать материнское воспитание. Мы предлагаем внести изменения в законе "Об образовании" для того, чтобы дети привлекались в детский сад с одного года".-0-