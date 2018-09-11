В Азербайджане при раскопках найдены предметы бронзового века

В ходе археологических раскопок и полевых исследований, проведенных Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана в Гекгельском районе, были обнаружены новые образцы материальной культуры эпохи позднего бронзового - раннего железного веков, говорится в сообщении института, сообщает Trend .

Результаты археологических раскопок показали, что памятники, которые считались курганами, на самом деле были могильниками курганного типа, отражающими обычаи, традиции и жизнь кочевых племен эпохи позднего бронзового века в Азербайджане. Лишь в двух могильниках были найдены останки скелетов и фрагменты керамической посуды.

Экспедиция также провела археологическую разведку на прилегающих территориях. Археологические раскопки, проведенные в албанском храме в селе Ени Гейче Гекгельского района, дают основания говорить, что храм был построен в IV-V веках, а в XIX веке в храме велись восстановительные работы.

Археологические работы планируется продолжить.-0-