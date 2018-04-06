В Азербайджане создан центр изучения и развития рынка криптовалют и блокчейн

В Азербайджане создан центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн, сообщил
По словам председателя АИФ, накануне состоялась встреча, в рамках которой был учрежден центр и определены основные направления его будущей деятельности. В план мероприятий центра входит проведение просветительских работ, подготовка предложений по вопросу регулирования рынка криптовалют и блокчейн, а также оказание консалтинговых услуг в этой сфере.
В перспективе, сообщает Осман Гюндуз, в Центр будут приглашены иностранных эксперты в сфере криптовалют и подготовлены предложений для компаний и банков касательно применения технологий блокчейн. Также важным аспектом работы Центра является изучение опыта соседних стран, которые достигли определенного прогресса в этой области и у которых сформирована соответствующая инфраструктура и экосистема.-0-
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