В Азербайджане завершилась агитация на президентских выборах и объявлен "день тишины"

В Азербайджане завершилась предвыборная агитация на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля, и объявлен "день тишины", сообщает
Согласно календарному плану по подготовке и проведению президентских выборов, предвыборная агитация началась за 23 дня до голосования, то есть 19 марта, и завершается за 24 часа до начала голосования.
Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане кандидатами зарегистрированы восемь человек.
В день голосования в республике будут функционировать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
Выборы будут наблюдать 871 международный и 57 373 местных наблюдателя.-0-
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