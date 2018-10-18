В Баку представлен национальный туристический бренд Азербайджана

Новый туристический бренд страны был представлен 18 октября на первом Национальном туристическом саммите в Баку, проведенном при организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана. Об этом сообщает Trend .

Директор по брендингу и маркетингу Бюро Фидан Алиева сказала, что главными символами нового бренда являются лого и девиз. Буква "А" является не только первой буквой в названии страны, но также и новым туристическим лого, которое будет постоянно меняться в соответствии с платформой, которую оно будет представлять.

Главный девиз нового туристического бренда Азербайджана - "Take another look" ("Посмотри другим взглядом").

Презентация нового брендинга мировой общественности состоится в ноябре этого года на туристической выставке в Лондоне (London WTM).-0-