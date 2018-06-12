В Баку впервые пройдет Международный фестиваль анимационных фильмов

В Баку с 19 по 21 октября впервые пройдет Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM, сообщил Trend учредитель и директор проекта Рашид Агамалыев.

Для участия в фестивале подано 84 заявки из 22 стран.

Главная цель мероприятия - развитие творческой и производственной деятельности режиссеров, кино- и анимационных студий страны, смотр различных жанров профессиональной анимации зарубежных режиссеров, обмен международным опытом. В рамках фестиваля будут проведены следующие конкурсы: "Азербайджанская анимация", "Лучший короткометражный анимационный фильм", "Лучший короткометражный азербайджанский анимационный фильм", "Лучший анимационный социальный ролик", "Лучшая анимационная реклама", "Самый оригинальный сценарий для анимационного фильма". Также будет вручен "Приз зрительских симпатий". Победители будут определены двумя составами международного жюри.

В рамках фестиваля пройдут тематические вечера, семинары и мастер-классы, презентация книги "Азербайджанская анимация", реализованы детские программы и другие мероприятия. В честь 120-летия Национального кино гостям будет представлена выставка "ReAnimasiya".-0-