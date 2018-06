В Баку впервые пройдет Всемирный саммит по аэронавигации CANSO-2020

Столица Азербайджана выбрана городом для проведения всемирного саммита Global ATM Summit международной организации провайдеров аэронавигационного обеспечения CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) в 2020 году, сообщили Trend ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Кандидатура Баку была единогласно выбрана в Бангкоке на заседании Исполнительного комитета, который состоит из руководителей FAA США (Федеральная авиационная администрация США), аэронавигационных систем Канады, Германии, Чехии, Аргентины, Администраций гражданской авиации Сингапура, Танзании, Великобритании и Саудовской Аравии. Затем во время генерального собрания CANSO за кандидатуру Баку проголосовало более 70 стран.

Основным фокусом мероприятия 2020 года станет одобрение программы "CANSO: Fit for the Future of ATM", определяющей стратегическое направление глобальной организации воздушных потоков в будущем.

Ежегодный саммит Global ATM Summit является одним из самых престижных мероприятий в области гражданской авиации. Саммит собирает свыше 250 участников из более 100 стран мира. По масштабу это мероприятие часто сравнивается с олимпиадой в области авиации.

В последние годы саммит проходил в Дублине (2014), Дурбане (2015), Ванкувере (2016) и Копенгагене (2017). В этом году мероприятие прошло в Бангкоке, а в 2019-м пройдет в Женеве.

CANSO в общей сложности охватывает более 85% мирового воздушного трафика и объединяет провайдеров аэронавигационных услуг, регулирующих и исполнительных органов авиационных властей со всего мира, а также лидирующих производителей авиационной индустрии с целью создания модели будущего безопасного и бесшовного воздушного пространства.

Сегодня CANSO насчитывает более 164 членов со всего мира.-0-