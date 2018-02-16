За три дня в досрочном голосовании за кандидатов в депутаты местных Советов приняло участие около 18,73% избирателей. Завтра – последний день досрочного голосования, а в воскресенье – основной этап, который примет на себя решающую фазу активности избирателей. Многие задаются риторическим вопросом: "Почему надо обязательно идти на выборы?". Эти вопросы имеют вполне конкретные ответы, и относятся к каждому из нас, без исключения. Как поступить – личное дело каждого, не спорю, но…

Выборы – вполне реальная возможность для избирателей сделать свой город лучше, комфортнее, сильнее. Во всяком случае, попытаться – под лежачий камень вода не течет. Спросите: "Что толку от моего голоса?". Согласен, проблем много, но хочется задать встречный вопрос: "А что вы сделали, чтобы было именно так, как вы хотите, чтобы ваш голос был услышан?". Пожалуйста, есть возможность выразить свою волю, поймите – именно от этого зависит ваше будущее!

Не устраивает деятельность какого-то чиновника или кандидата, пожалуйста, все в ваших руках: чем больше разумных солидарных мнений, тем больше шансов закрыть дорогу к власти случайным людям. Что за этим стоит, думаю, объяснять не надо – грамотность и профессионализм принимаемых решений в политике, экономике, социальной сфере и т. д. От этого зависит наш завтрашний день. Нужно не жаловаться на кухне друг другу, а действовать – Конституция дает нам такое право.

Для того чтобы сделать правильный выбор, мало интересоваться политикой, кандидатами и общественно-государственными процессами только в период избирательной кампании – этим необходимо интересоваться постоянно. Толковых и достойных кандидатов гораздо больше, надо только помочь им с народной поддержкой и выдвижением. Многие из них – просто скромные люди, но обладают мощнейшим потенциалом, который можно с успехом использовать в наших перспективных целях. Замечательно сказала Лидия Ермошина, председатель ВЦИК, говоря о том, что наши достойные кандидаты находятся рядом с нами, их не надо импортировать из далеких стран как экзотический, редкий товар, нужно лишь внимательно осмотреться вокруг и отметить самых достойных. Поддержите таких людей!

На мой взгляд, выборы – процесс перманентный, несмотря на то, что он длится всего несколько дней. Любые изменения не будут моментальными, это постепенный процесс, успех которого зависит от того, как мы его контролируем. Главное – мы в силах не только запустить этот процесс, но и повлиять на принятие властных решений!

Ругать власти и жаловаться друг другу на кухне – старо как мир, и главное – непродуктивно. Тем более, не проголосовав, ты не имеешь никакого морального права обсуждать ситуацию: а какие приложены усилия для ее изменения? Не надо оправдывать свое бездействие – надо идти и голосовать, это мощнейший рычаг народного влияния.