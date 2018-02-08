В прошлом году Союзное государство приступило к реализации программы "ДНК-идентификация". Белорусские и российские ученые планируют разработать инновационные ДНК-технологии для применения в медицине и криминалистике. Установить личность преступника, предотвратить заболевания, изучить генетическую структуру населения - все эти задачи должна решить союзная программа. Подробнее о ее реализации рассказал журналистам научный руководитель программы, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский.
Белорусские и российские ученые ставят перед собой задачу разработать технологию, которая позволит определить по ДНК этногеографическое происхождение, возраст, пол, внешность преступника. Для этого будут исследованы характеристики народов, проживающих на территории Беларуси и России, и созданы базы данных. "Такие исследования проводились и в других странах мира, но их результаты не всегда применимы к нам. Например, в Америке совершенно другой этнический состав. Нужно учесть специфику нашего региона и популяции", - отметил Александр Кильчевский.
Ученые начали создавать уникальную базу данных "ДНК-внешность-бел", систематизирующую данные о фенотипических и генотипических особенностях белорусской популяции. Уже собрано около 300 образцов. Будут определены специфические варианты генов, определяющих разнообразие пигментации глаз и волос. Затем ученые разработают алгоритм определения цвета глаз и волос преступника по его ДНК.
Определять примерный возраст ученые планируют на основе анализа прижизненной модификации избранных участков ДНК. Также будут разработаны алгоритмы, которые позволят установить этническую принадлежность и регион, откуда может быть родом неизвестный индивид. Это тоже очень важно для решения задач криминалистики.
ДНК-идентификация может помочь не только в поиске преступника. Бывает, что нужно установить личность погибшего или потерявшего память человека, и тут генетический анализ тоже может сыграть свою роль.
Сравнение результатов психофизиологического тестирования с данными молекулярно-генетического анализа позволит выявить наиболее информативные гены, связанные с психоэмоциональными особенностями человека. Затем планируется разработать ДНК-технологию определения предрасположенности к личностным расстройствам и асоциальному поведению, к агрессии, депрессии, стрессу. Это важно не только для криминалистики, но и для отбора людей экстремальных профессий, например, в МЧС, МВД, спецназ, авиацию, которые требуют психологической устойчивости.
По мнению ученых-генетиков, психика человека во многом зависит от генотипа, поэтому генетическое тестирование может выявить, как человек поведет себя в критической ситуации. Психологические тесты могут определить состояние человека в данный момент, а генетические - то, каким оно может быть, то, что в нем заложено и может проявиться в экстремальных условиях.
"ДНК-идентификация" также предусматривает разработку инновационных технологий для медицины. Ученые изучат генетическую предрасположенность к различным заболеваниям (сердечно-сосудистым, аутоиммунным, эндокринным, костно-мышечным, онкологическим). Когда определена склонность к заболеванию, можно с помощью профилактики предотвратить болезнь.
Также ученые планируют создать наборы реагентов для идентификации человека по ДНК и выявления генетических маркеров риска развития заболеваний. "К сожалению, пока большинство наборов реагентов приходится завозить из-за рубежа. Это дорого, поэтому нужны отечественные наборы. Реагенты для медицинских целей будем делать мы, а для идентификации человека по ДНК - наши российские коллеги", - сказал Александр Кильчевский.
Еще одна из задач союзной программы - изучить генетическую структуру населения Беларуси и России. Планируется разработать методику прогнозирования динамики генофондов населения мегаполисов Союзного государства при различных миграционных сценариях.
Программа "ДНК-идентификация" рассчитана на пять лет - до 2021 года. "Мы ее формировали вместе с нашими российскими коллегами, в первую очередь с Институтом общей генетики РАН", - добавил Александр Кильчевский. В реализации программы с белорусской стороны участвуют организации НАН Беларуси, Государственного комитета судебных экспертиз и Министерства здравоохранения.
Организации-исполнители обновили материально-техническую базу, закупили новое современное оборудование для работ по союзной программе. Для исследований собирается биологический материал: ученые уже сформировали 12 коллекций из 1,5 тыс. образцов. Создаются базы данных, которые позволят определить особенности популяции и генетические маркеры, значимые для медицины и криминалистики.
Валерия ГАВРИЛОВА,
БЕЛТА.-0-
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