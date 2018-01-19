Акция "Культурная столица Беларуси" стартует в Новополоцке 23 января

19 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Торжественное открытие акции "Культурная столица Беларуси" состоится в Новополоцке 23 января, сообщили БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Праздничные мероприятия, посвященные культурной столице 2018 года, пройдут на нескольких площадках. В Центре культуры будет организована выставка-презентация "Скарбонка творчасці", на которой учреждения культуры представят свои достижения. Лучшие творческие коллективы выступят на сцене Дворца культуры ОАО "Нафтан". Здесь же состоится официальное открытие акции "Культурная столица Беларуси".

Планируется, что в торжественном мероприятии примет участие руководство Министерства культуры, Витебского облисполкома и Новополоцкого горисполкома.

Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" проводится в девятый раз. В нынешнем году культурной столицей страны стал Новополоцк (городу в 2018 году исполняется 60 лет), он принял эстафету от Бобруйска. Статус культурной столицы присваивался Полоцку (2010 год), Гомелю (2011 год), Несвижу (2012 год), Могилеву (2013 год), Гродно (2014 год), Бресту (2015 год), Молодечно (2016 год).-0-