Алекс Сипягин, Клаус Райхшталлер и Камелия Бен Насер. Объявлена программа "Джазовых вечеров - 2018"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы "Джазовых вечеров", которые будут проходить на сцене у городской ратуши 23 июня, 30 июня и 7 июля, объявили программу мероприятий. Летом 2018 года минчан и гостей столицы своими выступлениями порадуют музыканты из Беларуси, России, Франции, Германии, Бразилии, Кубы, США и Израиля.

Во время шестого сезона "Джазовых вечеров" зрителей ждет инструментальная и вокальная джазовая музыка самых разных стилей и направлений: от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза. Концерты будут проходить с 20.30 до 23.00, вход свободный.

В числе хэдлайнеров этого года такие признанные джазовые звезды, как солист Mingus Big Band Алекс Сипягин (США), солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер (Германия), виртуозная пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция). При содействии посольства США в Республике Беларусь в "Джазовых вечерах" примет участие молодой американский септет Jonah Levine Collective, лидер которого выступал на многих известных фестивалях Европы, Азии и Северной Америки. Традиционно активное участие в проекте примут и белорусские музыканты. Среди них уже известные Premier Orchestra, "Квартет Павла Орлова", Lu Krukovskaya Project, "Джаз-трио Евгении Летун", а также виртуозный саксофонист, выходец из Беларуси Алексей Losh Малахов, сумевший добиться признания на европейской джазовой сцене.

Каждый вечер фестиваля в 2018 году будет тематическим.

23 июня возле городской ратуши будет "Латиноамериканский джаз". Выступят Жоандер Сантос (вокал, гитара; Бразилия), Алекс Сипягин (труба; США), Алексей Losh Малахов (саксофон; Германия), Владимир Михнович (саксофон; Беларусь), Дмитрий Бударин в сопровождении Premier Orchestra (тромбон; Россия-Беларусь), а также эстрадно-джазовый ансамбль Minimal Groove Band (Беларусь).

30 июня состоится концерт "Традиции и современность". Выступят Claus Reichstaller Quartett (Германия), Jonah Levine Collective (США), Квартет Павла Орлова (Беларусь-Россия).

7 июля любителей музыки ожидает концерт "В джазе только девушки". Выступят Camelia Ben Naceur Trio (Франция-Куба), Сиван Арбель (вокал, Израиль), Lu Krukovskaya Project (Беларусь), Джаз-трио Евгении Летун (Беларусь).

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-