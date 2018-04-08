ALEKSEEV: магия числа 8 будет сопутствовать удачному выступлению на "Евровидении"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV верит, что магия числа 8 будет сопутствовать удачному выступлению. Об этом певец рассказал во время онлайн-конференции на сайте Белтерерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

ALEKSEEV с композицией "Forever" выступит 8 мая в первом полуфинале под восьмым номером. Певец признался, что очень верит в магию, в какие-то знаки. "Я выступаю 8 мая под номером 8 с песней "Навсегда", которая в определенном смысле означает бесконечность, а число 8 очень похоже на знак бесконечности. Я вижу в этом хороший знак, который будет сопутствовать моему удачному выступлению", - уверен он.

Исполнитель отметил, что его не смущает, что в полуфинале ему придется выступать между двумя главными лидерами "Евровидения-2018" Израилем и Эстонией. ALEKSEEV рассказал, что недавно был в Эстонии и виделся с Элиной Нечаевой, которая будет представлять эту страну на конкурсе. "Мы общались с Элиной и шутили, что я буду разогревать публику перед ее выступлением, а представительница Израиля (Нетта Барзилай. - Прим. БЕЛТА) будет разогревать публику перед моим", - поделился певец.

Песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне (Португалия) с 8 по 12 мая. -0-