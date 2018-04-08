ALEKSEEV: номер для "Евровидения-2018" получился очень личным

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV во время онлайн-конференции на сайте Белтерерадиокомпании рассказал, каким будет его номер, сообщает БЕЛТА.

ALEKSEEV отметил, что номер, который будет представлен на "Евровидении", не такой, с каким певец выступал в финале отбора. "Это очень личный номер. Трепетная работа, которая очень хорошо выражает мое внутреннее состояние", - признался исполнитель.

По словам ALEKSEEV, он доволен тем, что получилось. "Мы очень долго искали, как должна звучать песня. Было несколько идей постановки. Сейчас это все в очень приятном балансе. Есть в этом творческая гармония", - рассказал певец.

Как сообщалось, представитель Беларуси с композицией "Forever" выступит на "Евровидении" в первом полуфинале под номером 8. Песенный конкурс пройдет в Лиссабоне (Португалия) с 8 по 12 мая. -0-