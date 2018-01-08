Аналоги древних стоянок начнут возводить в Беловежской пуще в 2018 году

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Аналоги древних стоянок начнут возводить в будущем музее под открытым небом в национальном парке "Беловежская пуща" в текущем году, сообщил БЕЛТА научный сотрудник нацпарка Руслан Книга.

Будущее городище позднего бронзового - раннего железного веков появится на песчаной возвышенности в пойме реки Лесная Правая вблизи д.Каменюки. Строительные работы здесь были начаты в 2017 году. За это время возведена въездная группа музея с двухстворчатыми воротами, сооружены мосты, дорожки и окружной оборонительный вал. Строительство вели специалисты филиала "Брестреставрация ОАО "Белреставрация" под археологическим надзором сотрудников Института истории НАН Беларуси.

В текущем году в основном планируется возвести двухрядные оборонительные стены, а также аналоги древних построек: четырехкамерное жилище городища культуры штрихованной керамики (VII до н.э. - V в. н.э.), жилища-полуземлянки столбовой конструкции зарубинецкой культуры (ІІІ в.до.н.э. - ІІ в. н.э.), два уникальных жилища милоградской культуры. Объекты и интерьеры экспозиции музея будут воссозданы на основании археологических аналогов.

Строительство музея под открытым небом в Беловежской пуще предусмотрено Государственной программой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. На площади более 16 га будет создан комплекс археологических памятников, отражающих материальную и духовную культуру населения западных регионов Беларуси разных периодов - от мезолита, неолита, бронзового и железного веков до средневековья. После проведения полной музеефикации территории и строений в перспективе посетители смогут знакомиться с уникальным историко-культурным наследием страны.-0-

Фото национального парка