Аналоги древних стоянок начнут возводить в Беловежской пуще в 2018 году

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Аналоги древних стоянок начнут возводить в будущем музее под открытым небом в национальном парке "Беловежская пуща" в текущем году, сообщил БЕЛТА научный сотрудник нацпарка Руслан Книга.
Будущее городище позднего бронзового - раннего железного веков появится на песчаной возвышенности в пойме реки Лесная Правая вблизи д.Каменюки. Строительные работы здесь были начаты в 2017 году. За это время возведена въездная группа музея с двухстворчатыми воротами, сооружены мосты, дорожки и окружной оборонительный вал. Строительство вели специалисты филиала "Брестреставрация ОАО "Белреставрация" под археологическим надзором сотрудников Института истории НАН Беларуси.
В текущем году в основном планируется возвести двухрядные оборонительные стены, а также аналоги древних построек: четырехкамерное жилище городища культуры штрихованной керамики (VII до н.э. - V в. н.э.), жилища-полуземлянки столбовой конструкции зарубинецкой культуры (ІІІ в.до.н.э. - ІІ в. н.э.), два уникальных жилища милоградской культуры. Объекты и интерьеры экспозиции музея будут воссозданы на основании археологических аналогов.
Строительство музея под открытым небом в Беловежской пуще предусмотрено Государственной программой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. На площади более 16 га будет создан комплекс археологических памятников, отражающих материальную и духовную культуру населения западных регионов Беларуси разных периодов - от мезолита, неолита, бронзового и железного веков до средневековья. После проведения полной музеефикации территории и строений в перспективе посетители смогут знакомиться с уникальным историко-культурным наследием страны.-0-
Фото национального парка
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