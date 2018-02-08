Археологи в Израиле нашли римскую мозаику возрастом 1,8 тыс. лет

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские археологи обнаружили в Национальном парке Кейсарии древнюю мозаику эпохи Римской империи, возраст которой составляет около 1,8 тыс. лет, сообщают информагентства.

Цветная мозаика найдена под развалинами большого общественного здания византийского времени (конца V - начала VI века) в северной части нацпарка. Управление древностей ведет раскопки в десятке метров от моря по проекту создания длинной набережной-променада от Кейсарии до соседней деревни Джасер аз-Зарка. Ученые считают, что открывшийся им комплекс был подобием сегодняшнего центра торговли, бизнеса и развлечений. Однако главная находка оказалась ниже - под общественным зданием археологи наткнулись на дивную мозаику II-III вв. н.э., то есть периода расцвета Римской империи.

О качестве найденного фрагмента размером 5 м на 3,5 м, говорит количество разноцветных камней - на квадратном метре их уложено 12 тыс. На мозаике изображены три человеческие фигуры, разноцветные геометрические узоры и длинная надпись на греческом. Пока остается неизвестным, украшала ли эта мозаика частный дом богача или государственного деятеля, или это был пол общественного здания.

Кейсария является одним из самых посещаемых городов Израиля и обладает множеством исторических объектов. Обнаруженная мозаика станет новой достопримечательностью города, войдя в список важных археологических находок.-0-