Арт-проект "Кокон" презентовали в фестивальном Витебске

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Экспериментально-экологический арт-проект "Кокон" презентовали сегодня в Художественном музее областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция включает работы около 20 авторов разных поколений. Основную часть их выполнили выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Штиглица (бывшее ЛВХПУ имени В. Мухиной). Главной идеей "Кокона" является экология, бережное отношение к тому, что нас окружает. Первый этап проекта прошел весной 2017 года в Санкт-Петербурге.

Во время вернисажа гости из города на Неве рассказали, что не смогли привезти весь масштабный проект, но сформировали экспозицию с наибольшей выразительностью, чтобы максимально выразить идею выставки и показать различные техники и приемы. Среди них гобелен, батик, войлок и авторскую бумагу.

"В деле бережного отношения к природе художник не может быть безразличным и отстраненным, ведь она дает ему неисчерпаемый источник вдохновения с бесчисленным многообразием форм и красок. Для творца очевидна и значима символика кокона как начала текстиля с тонкой и драгоценной нитью", - рассказала куратор выставки Наталья Куралесова.

Девиз проекта - "Укрыть, защитить, окутать мягкостью и теплом наш хрупкий мир". Поэтому авторы попытались создать на выставке атмосферу, в которой каждый задумается над важностью природы для человечества. Природная эстетика кокона создает уникальный вариант укрытия для живого организма, обитающего внутри него. Он своеобразный символ, дающий реальную защиту.

На вернисаже гости объявили, что две работы из выставки останутся в Витебске. Также стороны выразили надежду, что эта выставка станет дополнительным импульсом для реализации совместных проектов в будущем.

Экспериментально-экологический арт-проект "Кокон" представлен Санкт-Петербургским объединением художников "Гильдия текстильщиков". Он стал одним из первых в череде выставочных проектов во время ХХVІІ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Выставка будет работать до 22 июля.-0-