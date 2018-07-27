Артисты театра "Территория мюзикла" выступят в Юрмале с Боярским и Серебренниковым

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты театра Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" выступят с Михаилом Боярским и Леонидом Серебренниковым на сцене Международного фестиваля музыки, театра и кино Juras Perle в Юрмале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в театре.

Театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" приглашен для участия в двух концертных программах - 31 июля и 1 августа. Белорусский театр российского композитора представит фрагменты из спектаклей "Собака на сене", "Сватовство гусара", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", а также другие номера на музыку маэстро. Вместе с коллективом в дуэтных и ансамблевых номерах выступят артисты, чьи имена неразрывно связаны с творчеством Гладкова: Михаил Боярский и Леонид Серебренников.

Фестиваль состоится во второй раз и соберет на сцене знаменитого концертного зала "Дзинтари" действующих звезд киноэкрана и театральной сцены разных стран. Среди участников: Раймонд Паулс, Андрейс Жагарс, Ивар Калныньш, Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Дмитрий Дюжев, Алексей Кортнев, Дмитрий Харатьян, Валерия Ланская, Анна Большова и другие артисты.

Каждый вечер в программе фестиваля будет посвящен определенной теме. Открытие будет приурочено к празднованию 70-летия легендарной Рижской киностудии, в День театра прозвучат хиты Алексея Рыбникова и Геннадия Гладкова в исполнении их авторских театров и популярных артистов. Также пройдут дни кино России, стран СНГ и мирового кинематографа.

Спектакли театра "Территория мюзикла" уже не раз видели зрители в латвийском Даугавпилсе, а вот гастроли в Юрмалу для белорусской труппы станут первыми.

Международный фестиваль музыки, театра и кино Juras Perle пройдет с 30 июля по 3 августа.-0-