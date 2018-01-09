9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой бал соберет гостей в Большом театре Беларуси в ночь на старый Новый год - с 13 на 14 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

Пройдет праздник в девятый раз. Вихрь танцев и водоворот самых разных развлечений, живая музыка и интересные фотозоны, искрометные шутки и отличное настроение, розыгрыши и веселая компания, необычные сюрпризы, шампанское, гала-концерт и мини-представления - такова программа волшебной ночи в театре. К этому добавляется возможность не только увидеть любимых артистов, но и поговорить с ними и, конечно, взять автограф.

Программа Новогоднего бала начнется уже в 20.00. Будет звучать музыка, работать "Рождественская почта", с помощью которой каждый зритель сможет оставить для любимых артистов, музыкантов, дирижеров, режиссеров новогоднее послание.

Торжественное открытие Новогоднего бала состоится в 21.00, а еще через час запланирован танцевальный мастер-класс для всех желающих. Основное действо - бал-карнавал начнется после полуночи. В камерном зале солисты оперы и трио "Глория" представят программу "Итальянские фантазии", а в зрительном зале для гостей состоится двухчасовой концерт-сюрприз.

Изюминкой этого Новогоднего бала станет "Арт-квест". Всем участникам необходимо пройти четыре этапа и добраться до финала.

Новогодний бал в Большом театре - возможность удивительным образом переместиться из XXI века в минувшие столетия. Гостям следует приложить для этого немного усилий: дам ожидают в пышных бальных или вечерних платьях в пол, а мужчин - в смокингах или элегантных костюмах.-0-