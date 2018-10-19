Балет "Дюймовочка" впервые покажут в Большом театре Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский балет "Дюймовочка" впервые покажут на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка Беларуси Марина Вежновец.

"Нынешний спектакль "Дюймовочка" - это вторая наша версия замечательного детского балета по мотивам всемирно любимой сказки Ханса Кристиана Андерсена. Первый раз мы показали его на сцене столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников в 2014 году, затем успешно представили зрителям Латвии, Литвы и Франции. Сейчас созданы новые яркие костюмы и декорации, обновлен состав юных актеров. В спектакле заняты дети разного возраста. Ведущие партии исполняют ребята, которые неоднократно становились лауреатами международных конкурсов. Роль главной героини исполняет 10-летняя Ксения Косова - многократная чемпионка Европы и Кубка мира в номинациях "Балет" и "Модерн" в детской возрастной категории. Также в постановке задействованы самые маленькие ученики моей балетной школы, которым всего 4-5 лет", - сказала Марина Вежновец.

Возможность выступать на сцене Большого театра Беларуси - это большая честь. "Такой уровень обязывает нас представить зрителям все лучшее, чего мы достигли за шесть лет работы нашей балетной школы, чтобы все было красиво, достойно и соответствовало уровню Большого театра. Над постановкой трудились профессионалы. Музыку написал известный белорусский композитор, лауреат Госпремии Беларуси Олег Ходоско. Молодой режиссер-документалист, обладатель престижных международных наград Александра Шпартова подготовила либретто. Сценографическое решение осуществил художник, член Белорусского союза дизайнеров Илья Подкопаев. Над хореографией мы работали вместе с педагогами балетной школы", - отметила балетмейстер-постановщик.

Увидеть премьеру детского балета "Дюймовочка" на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета можно будет 21 октября.-0-