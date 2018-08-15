Баттл гармонистов и частушечников украсит программу фольклорного праздника в Ляховичском районе

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. 17-й праздник фольклорного искусства "З крыніц спрадвечных" состоится 18 августа в Ляховичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор районной централизованной клубной системы Юрий Гринь.

По уже сложившейся традиции праздник пройдет на территории комплекса бывшей усадьбы Рейтанов в деревне Грушевка - самом популярном туристическом объекте Ляховичского района. Фольклорный open-air в декорациях старинного дворцово-паркового ансамбля откроет торжественное шествие гостей и участников фестиваля.

Заявки на участие в мероприятии прислали 17 коллективов фольклорного искусства и более 50 индивидуальных исполнителей. "К нам стало больше приезжать участников из других районов Брестской области. В этом году мы ждем мастеров народного творчества не только из Ляховичского, но и Пинского, Пружанского, Ганцевичского районов. Причем это не только представители учреждений культуры, но и увлеченные своим делом самодеятельные артисты, ремесленники", - отметил Юрий Гринь.

Украшением праздника станут конкурсные выступления. Творческие состязания пройдут в трех номинациях и начнутся с фольклорных песен в исполнении детских и взрослых коллективов. Затем будут продемонстрированы различные народные обряды - свадебный, купальский, дожиночный. Последними на сцену выдут гармонисты и частушечники. В музыкальном баттле сойдутся местные исполнители, пинчане и представители Пружанского района.

Программа праздника ежегодно дополняется новыми мероприятиями. Местный клуб военно-исторической реконструкции "Кантан Цюрих" организует рыцарский турнир. Агроусадьба "Золотая подкова" из Барановичского района - конное шоу и прогулки на лошадях. На выставке декоративно-прикладного искусства впервые будет представлено кузнечное дело, валяние одежды и обуви. Во время мастер-классов желающие смогут обучиться искусству соломоплетения, ткачеству, работе с глиной, изготовлению кукол-оберегов.

В течение всего дня будут работать торговые ряды, выставка-продажа работ народных умельцев. Гости праздника смогут продегустировать блюда национальной кухни, сделать снимок на память в оформленной в старинном стиле фотогостиной.

Дворцово-парковый ансамбль Рейтанов в деревне Грушевка является одной из главных достопримечательностей Ляховичского района. С XVI века имение являлось собственностью Радзивиллов, а с конца XVII столетия стало владением дворянского рода Рейтанов. Комплекс, в который входят деревянный усадебный дом, сохранившийся с XIX века, родовая усыпальница, а также парк и остатки некоторых хозяйственных построек, включен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-