Беларусь и Вьетнам планируют подготовить выставку текстиля и керамики

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется подготовить совместную выставку текстиля и керамики Беларуси и Вьетнама. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического музея Павел Сапотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"С коллегами из Вьетнама, которые прибыли для участия в мероприятиях Дней культуры Вьетнама в Беларуси, мы обсудили дальнейшее сотрудничество. Беларусь и Вьетнам имеют исторические традиции и национальные школы в таких направлениях декоративно-прикладного искусства, как текстиль и керамика. Причем интересны абсолютно разные подходы, техники и традиции изготовления. Видится интересной для зрителя демонстрация в одном выставочном пространстве традиций и особенностей современных школ текстиля и керамики двух стран", - сказал Павел Сапотько.

Этот проект планируется реализовать в течение двух лет.

Сегодня в Национальном историческом музее открылась выставка национального костюма и народных промыслов Вьетнама. Это мероприятие стало ответным - в прошлом году Национальный исторический музей Беларуси демонстрировал свою выставку во Вьетнаме.

На выставке представлены бамбуковые и изделия из ротанга, керамика из деревни Батчанга, известная с XV века. Особый раздел составляют 20 костюмов этнических групп Вьетнама, среди которых традиционное платье аозай. Разные регионы представлены коллекцией кукол в этнических костюмах и другими изделиями из шелка, парчи.

Посетители могут лучше понять и полюбить традиционную культуру Вьетнама. Она связана с местами проживания - деревнями и даже отдельными улицами - и проявляется в изделиях, безупречных по исполнению. В деревнях Вьетнама проживают талантливые художники и мастера, которые сохраняют, передавая из поколения в поколение, культурную самобытность. Работы этих мастеров известны далеко за пределами Вьетнама и приобрели популярность как в странах Юго-Восточной Азии, так и в других уголках планеты, интегрируясь в мировую культуру.

Выставка будет работать по 15 июня. Экспозиция организована по программе Дней культуры Вьетнама в Беларуси, которые проходят с 11 по 17 июня.-0-