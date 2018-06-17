"Беларусьфильм" и China Film Group договорились о продвижении картины "Тум-Паби-Дум" в Китае

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусьфильм" и China Film Group Corporation договорились о продвижении фильма "Тум-Паби-Дум" в Китае, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы Национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.

"Достигнуто соглашение между "Беларусьфильм" с одной из ведущих корпораций в Китае China Film Group Corporation об импорте, распространении и продвижении белорусского фильма "Тум-Паби-Дум" на всей территории КНР", - рассказал Юрий Игруша. Прошли предварительные переговоры о дистрибуции других белорусских фильмов в Китае на постоянной основе. Подтвержден высокий интерес к каталогам белорусской продукции по игровому, документальному и анимационному кино. Документ подписан во время кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

Также подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии Национальной киностудии "Беларусьфильм" с АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова.

Как рассказал Юрий Игруша, на кинофестивале состоялись встречи, переговоры о сотрудничестве, обмен мнениями и опытом в сфере кинопроизводства, обсуждение будущих планов и с представителями киносферы Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Монголии и других стран.

День Беларуси прошел на кинофестивале 16 июня. Состоялся кинопоказ, обсуждение и встречи с актерами и режиссерами представленных белорусских фильмов.

Кинофестиваль стран ШОС проходит 13-17 июня в Новом районе Сихайань в Циндао. В программе 5 фильмов из Беларуси: "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова, "Рыжик в Зазеркалье" Елены Туровой, "Следы на воде" режиссера Александра Анисимова, "Масакра" Андрея Кудиненко и "Сладкое прощание Веры" Александры Бутор. Белорусское кино встречено с большим интересом, отметил Юрий Игуша.-0-