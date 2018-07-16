"Беларусьфильм" и китайская киностудия CFG снимут фильм

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусьфильм" и китайская киностудия ChongqingFilmGroupCo., Ltd. (CFG) снимут совместный фильм. Об этом сообщил журналистам генеральный директор национальной киностудии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусьфильм" и CFG подписали сегодня соглашение о стратегическом партнерстве - первый подобный договор между странами в сфере киноисскуства. По словам Владимира Карачевского, стороны договорились о подготовке совместного фильма и уже рассмотрели несколько идей будущего кинопроекта, в их числе романтический фильм. Сейчас создается международная творческая группа.
Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество в области кинопроизводства, обмен студентами, профессиональную переподготовку кадров. В ноябре белорусское кино будет представлено в Китае, а китайское - в Беларуси, во время Минского международного кинофестиваля "Лістапад" либо в формате отдельной кинонедели.
Владимир Карачевский отметил, что китайские партнеры ознакомились с производственными мощностями "Беларусьфильма" и дали им высокую оценку. Они настроены на серьезное сотрудничество. Стороны намерены активно продвигать совместную продукцию на рынке стран Юго-Восточной Азии и СНГ.-0-
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