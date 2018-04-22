22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусьфильм" планирует активно продвигать свои услуги на зарубежных рынках. Об этом в программе "Контуры" на телеканале ОНТ сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, передает БЕЛТА.

"Мы говорим не о ребрендинге, а о более активном продвижении услуг киностудии "Беларусьфильм" на внешние рынки - на рынки Западной Европы, России, Средней Азии, Юго-Восточной Азии. Мы пытаемся предлагать наши услуги для совместного кинопроизводства, а также услуги по предоставлению наших площадей, реквизита, костюмов. Для этого нужна более активная работа не только внутри страны, но за ее пределами", - сказал Владимир Карачевский.

Гендиректор отметил, что киностудия нуждается в реформах. "Кинопроизводство - это не только искусство, но и бизнес, и идеология. Чтобы мы могли снимать качественное кино, нужно создать качественно работающую структуру", - подчеркнул он.

На вопрос, стоит ли ожидать появления национального кинопроекта в ближайшее время, Владимир Карачевский ответил: "Есть такое желание, чтобы появились свои национальные герои, свои фильмы, которые рассказывают о нашей истории. Есть у нас в планах создать кино, посвященное нашим национальным героям, людям, которыми мы гордимся. Далеко не надо ходить, например, Янка Купала - фигура, которую знают не только в нашей стране".-0-