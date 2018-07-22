22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусьфильм планирует до конца года запустить до четырех игровых фильмов. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный директор РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.

"Надеюсь, что мы до конца года запустим еще 3-4 игровых фильма. Очень хотим, чтобы у нас появились проекты с партнерами, потому выход на другие рынки возможен чаще всего при поддержке партнеров, живущих в той или иной стране. Поэтому копродукция для нас очень важна и интересна. Также мы надеемся, что с телеканалами состоятся проекты, диалог с руководителями телеканалов уже пошел", - сказал Владимир Карачевский.

Что касается реконструкции киностудии, то по словам гендиректора, в настоящий момент идет процесс оптимизации и запуска всех ее мощностей. "Это и более активная работа цехов, и участие в чужих проектах. Кроме того, в моей команде появляются новые люди. Мы пересматриваем политику ценообразования, чтобы быть конкурентноспособными и востребованными", - проинформировал он.

Владимир Карачевский отметил, что на киностудии создан продюссерско-экспертный совет. "В ближайшее время будет проведено первое заседание продюссерско-экспертного совета. При наших студиях будут работать продюсеры, которые смогут изучать, рынки, темы, а также необходимость участия в том или ином проекте. Государство может предложить тему - например, выполнять госзаказ, но вместе мы должны проводить анализ того, что сейчас в мире может быть востребовано", - подчеркнул гендиректор.-0-