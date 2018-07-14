Белорус вошел в тройку промежуточных лидеров 27-го конкурса "Славянского базара"

14 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Первый день финала XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни превратился в вечер романтики благодаря выбранному репертуару участников. А также определил промежуточную тройку лидеров, в которой оказался и белорус, передает корреспондент БЕЛТА.

В первый день пятнадцати конкурсантам, прошедшим в финал, необходимо было исполнить славянский хит в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением М. Финберга. Кроме музыкальной поддержки этого прекрасного коллектива каждый участник получил горячий прием публики и теплое общение с ведущими Денисом Дудинским и Катериной Раецкой.

Открывал первый день финала Гражвидас из Литвы. Молодой исполнитель смотрит на мир иначе. И мечтает он о том, что многих и так доступно, - когда-нибудь водить машину. Вместе с тем он уже успел достичь гораздо больше, чем многие. Сам пишет музыку и стихи, даже картины - у него уже были персональные выставки. "Спасибо, любовь" принесла ему 63 балла.

Алекс Силверс из Латвии хвастался тем, что успевает так много, потому что мало спит. Совершенствовать свой вокал, видимо, тоже получается, благодаря этой методе. Которая вместе с песней "Помолимся за родителей" принесла ему 66 баллов.

Ажар Чолушева из Кыргызстана подготовила подарок для зрителя, который правильно ответит на вопрос о ее родной стране. И проворная журналистка первой назвала столицу Кыргыстана. "Неэфирный" подарок в пакетике отправился победительнице, а Ажар жюри подарило 67 баллов.

Володя Атанесян из Армении любит познавать различные национальные традиции стран, в которых бывает. В Беларуси ему предложили бросить венок в "реку" зрителей. И таким образом найти суженую в Беларуси. К сожалению, венок упал в руки замужней. Пришлось армянину утешиться 70 баллами от судий.

Грузинка Тамрико замахнулась на песню Цоя "Кукушка" и не прогадала - в ее копилке 72 балла.

Александра Карабешкина из Россиии неожиданно выбрала песню на польском языке "Ладони". Вместе с талантом петь в свистковом регистре (это очень высокий звук), который девушка продемонстрировала ведущим и всему залу, это принесло ей 68 баллов.

Молдованин Самир Логин с песней "Обними" очаровал зрителей, особенно женскую половину. Оказалось, что эту композицию он посвятил любимой маме, которая три месяца назад была в коме. Желание-послание быть рядом с матерью поддержала публика, но жюри оценило в 61 балл. Столько же получил участник из Мальты Керт Каллея за один из хитов Меладзе - "Я не могу без тебя". Зато парень устроил интерактив с залом, попросив покричать для его видео-заметок с фестиваля.

Белорус Евгений Курчич выбрал непростую композицию "Крик птицы" Мулявина, исполнив с чувством, драматично. Поддержать конкурсанта приехали студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств, где преподает Евгений. Они поставили преподавателю 10 баллов. Жюри оказалось чуть-чуть строже - в сумме 77. Столько же поставили судьи и Сильвии из Польши за хит Паулса "Любовь настала".

Ближайшим преследователем этой пары стал Марчел Рошка из Румынии, которому песня "Скажи, зачем тебе любовь моя" принесла 76 баллов.

Не стала неожиданостью "Червона рута" в исполнении украинки Милы Нитич. Хит любим всей славянской публикой. Жюри тоже пришлось по душе - в итоге у Милы 74 балла. По мнению девушки, это еще и заслуга технической команды - операторов и звукачей, которые обеспечили отличное звучание и красоту певицы в кадре. За что им достались сладкие шоколадные гостинцы из Украины.

Колоритная кубинка Ребека Эмбиль спела глубоким голосом соул-дивы и на вполне достойном русском "Любовь, похожая на сон", чем вызвала восхищение публики. А от жюри получила 72 балла. В благодарность Ребека научила зал (с помощью ведущих) петь Besame mucho правильно.

Гайя, представляющая Италию, исполнила евровизионную песню России - "Миллион голосов", но удостоилась только 64 баллов.

Закрывал вечер Эмре из Казахстана. Трогательная и мощная просьба "Подбери музыку" нашла поддержку у зала и жюри, которое расшедрилось на 77 баллов. Кроме того Эмре смог исполнить свою мечту и со сцены поздравить Розу Рымбаеву со специальной премией "Через искусство к миру и взаимопониманию", которой она удостоена в этом году.-0-