Белоруска Вера Ярошик вышла в финал проекта "Ты супер!" на российском телеканале

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Ярошик стала финалисткой проекта "Ты супер!" на российском канале НТВ.

Проникновенный номер Веры очаровал жюри и весь зал. Все члены звездного жюри (Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Виктор Дробыш и Юлиана Караулова) нажали зеленую кнопку, открыв Вере путь в финал проекта. 16-летняя белоруска исполнила песню "Каким ты был, таким ты и остался".

"Дорогие друзья! Спешу вам сообщить, что я финалистка международного вокального проекта "Ты супер!". Огромное спасибо каждому, кто поддерживает меня. Я вас очень ценю. С этой субботы открыто смс-голосование, которое определит имя победителя. Чтобы проголосовать за меня, вы должны отправить цифру 10 на номер 1880 в России и на номер 2325 в Беларуси", - написала Вера Ярошик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вера Ярошик живет в агрогородке Дивин Кобринского района Брестской области. Она любит все необычное, поэтому при поступлении в музыкальную школу остановила свой выбор на старинном струнном инструменте под называнием цимбалы. Также девушка играет на фортепиано. В будущем Вера планирует связать свою жизнь с музыкой и стать профессиональным артистом.

Финал состоится 26 мая, в нем примут участие 11 человек.

В музыкальном конкурсе "Ты супер!" принимают участие более 80 юных вокалистов из разных уголков России и других стран СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока.-0-