Белорусская анимация занимает высокие позиции в мировом рейтинге - Волчек

25 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Белорусская анимация занимает высокие позиции в мировом рейтинге. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заслуженный деятель искусств Беларуси режиссер студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорь Волчек, который принимает участие в ХXI Международном фестивале анимационных фильмов "Анимаевка-2018" в Могилеве.

По словам режиссера, могилевский фестиваль - это не только общение и обмен опытом, это еще и возможность посмотреть на себя со стороны, на то, какое место мы занимаем в мировом профессиональном рейтинге. "По моему мнению, наша анимация занимает высокие позиции в мировом рейтинге. Наша страна известна и славится авторской анимацией. Да, в последнее время все же прослеживается определенный крен в коммерческую сторону. Но это, что немаловажно, не стало главным. Мы по-прежнему развиваем традиции доброго мультфильма, который обучает и воспитывает подрастающее поколение. И в этом я вижу более серьезные дивиденды, чем в погоне за коммерческим успехом", - считает Игорь Волчек.

По его словам, анимация - это отдельный вид искусства - серьезный и глубокий, а не просто развлечение для детей. "Мы стараемся на нашей студии делать такие фильмы, которые интересны и поучительны. Потому что недооценивать роль анимации в становлении личности, воспитании детей было бы попросту безрассудно. Неслучайно наши мультфильмы с удовольствием смотрят и взрослые, которые для себя тоже находят в них какие-то откровения", - заметил Игорь Волчек.

При полном аншлаге сегодня, в первый день фестиваля, мэтр белорусской анимации вместе с коллегой по творческому цеху - художественным руководителем студии анимационных фильмов киностудии "Беларусьфильм" Александром Ленкиным провел в кинотеатре "Чырвоная зорка" увлекательный творческий вечер с показом белорусских мультфильмов.

В течение четырех фестивальных дней на "Анимаевке" покажут творческие работы из 47 стран мира. В основной конкурс анимационных фильмов из 404 заявленных вошла 61 работа, а в конкурс детского анимационного творчества - 54. Хозяева фестиваля представят в конкурсной программе 18 анимационных фильмов, причем 6 из них - работы могилевской детской анимационной студии "Карандаш".

По традиции на форуме состоятся конкурсы детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Во время праздника анимации пройдут показы мультфильмов как для детей, так и для взрослых во всех кинотеатрах Могилева, любители анимации смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах с выдающимися режиссерами Беларуси, России и Украины и познакомиться с презентациями об искусстве анимации.

Идея проведения фестиваля анимационных фильмов принадлежит Игорю Волчеку. Первый форум прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре того же года по инициативе руководства "Могилевоблкиновидеопроката" праздник анимации организовали в Могилеве. С тех пор областной центр ежегодно принимает гостей и участников фестиваля, и с каждым годом география стран-участниц расширяется.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-