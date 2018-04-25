Белорусская делегация отправится на "Евровидение" в Лиссабон 28 апреля

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная белорусская делегация, в составе которой представители Белтелерадиокомпании, ALEKSEEV и его творческая команда, 28 апреля отправится в Лиссабон на международный конкурс песни "Евровидение-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии с 8 по 12 мая, Беларусь принимает участие в самом популярном песенном шоу Европы в 15-й раз.

Официальный представитель Беларуси ALEKSEEV с композицией "Forever" выступит под номером восемь в первом полуфинале 8 мая.

ALEKSEEV, как и остальные участники, проведет несколько индивидуальных репетиций в Лиссабоне, первая из них состоится 29 апреля. Вторая репетиция представителя Беларуси на "Евровидении" запланирована на 3 мая. В эти же дни состоятся индивидуальные пресс-конференции нашего участника.

Официальное открытие евронедели, в котором примет участие и делегация Беларуси, состоится 6 мая в Музее искусств, архитектуры и технологий (МААТ) в районе Лиссабона Белем на берегу реки Тежу. Красная дорожка конкурса в этом году будет заменена на синюю, чтобы соответствовать теме и слогану - "All Aboard!" ("Все на борт!"). А уже 8 мая в Португалии пройдет первый полуфинал конкурса.

В этом году в пресс-центре "Евровидения" ожидают около 2 тыс. журналистов из Португалии и других стран мира, для которых с 29 апреля по 6 мая будут организованы пресс-конференции с представителями 43 стран-участниц. Понаблюдать за конкурсом в Лиссабон прибудут около 30 тыс. иностранных туристов, поэтому привлечены к работе на песенном форуме будут около 700 человек, среди которых 400 волонтеров. Трансляцию конкурса смогут увидеть более 200 млн зрителей со всей Европы и других стран мира.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.

Узнавать о самых важных и интересных событиях, происходящих с белорусской делегацией во время конкурсных недель, можно будет из сюжетов Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, программы "Доброе утро, Беларусь!" и "Дневников Евровидения".-0-