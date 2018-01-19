Белорусская короткометражка завоевала приз Второго китайского международного конкурса

19 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Короткометражный игровой фильм белорусского режиссера и сценариста Неллы Василевской "Мой брат" получил приз в номинации "Лучший иностранный фильм" на Втором китайском международном конкурсе короткометражных фильмов "Золотой воздушный змей". Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Конкурс проводился 16-18 января в городе Вэйфан китайской провинции Шаньдун. Он был организован оргкомитетом Азиатского фестиваля короткометражного кино. В конкурсе приняли участие более 2 тыс. фильмов из Беларуси, Китая, Болгарии, Колумбии, Кубы, Испании, США, Уругвая, Франции и других стран. Картины боролись за победу в 19 номинациях, в том числе за лучшие сценарий, режиссерскую работу, лучший фильм.

Лента молодого белорусского режиссера Неллы Василевской "Мой брат" рассказывает историю взаимоотношений двоюродных братьев. Овдовевший отец привозит сына на время в деревню к сестре. Там мальчик знакомится со своим новоиспеченным братом, который живет вместе с матерью. Это лето для двоих становится сложным испытанием, замешанном на любви и ревности. В ролях снялись Алексей Лешкевич, Ярослав Русецкий, Светлана Кожемякина, Дмитрий Абазовик. Фильм создан при поддержке Министерства культуры Беларуси.

Ранее картина "Мой брат" была представлена на Международном фестивале студенческих фильмов "Золотая пятерка" - 2017 (Москва, Россия), Третьем фестивале духовно-нравственного и семейного фильма "Святой Владимир" - 2017 (Симферополь), Четвертом международном кинофестивале "КиТЫ" - 2016 (Украина, Мариуполь), 36-м Международном студенческом фестивале ВГИК (международная конкурсная программа) - 2016 (Россия, Москва).-0-