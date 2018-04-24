Белорусская Лара Фабиан даст первый сольный концерт в родном Витебске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская певица Анастасия Лейкина даст первый сольный концерт в родном Витебске 27 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА продюсер певицы композитор Вадим Рузов.

По его словам, Анастасия давно мечтала о сольном концерте в родном городе. Этому предшествовала долгая подготовка, и вот в Год малой родины 27 апреля состоится презентация ее сольной программы на сцене Витебской областной филармонии. Прозвучат песни из нового альбома певицы "Искушение", музыку к которому написал Вадим Рузов.

Вадим Рузов

С уникальным голосом Анастасии Лейкиной зритель познакомился еще в телепроекте "Поющие города 3" телеканала СТВ, где она стала победительницей и обладательницей главной премии с песней из репертуара Лары Фабиан. В багаже Анастасии победы и Гран-при на многочисленных международных конкурсах, концерты и фестивали в Беларуси и за ее пределами, но успех и широкую популярность у зрителя принес ей именно проект "Поющие города", ставший своеобразным трамплином в творческой карьере. После телепроекта с подачи народного артиста Беларуси Александра Тихановича ее стали называть белорусской Ларой Фабиан. Тем более что в репертуаре Анастасии много песен на французском языке.

Специально приглашенным гостем концерта в Витебске станет солист Венской оперы Григорий Полещук. Красивый лирический тенор очаровывает своей теплотой, глубиной и притягательной энергетикой. Сочетая в себе мастерство, сценический опыт и отличную вокальную школу, Григорий умеет совмещать эстрадную и академическую манеру пения. Этот музыкальный стиль получил во всем мире название classical crossover - гармоничное сочетание элементов классической и поп-, рок-, электронной музыки. На концерте Григорий Полещук исполнит неаполитанские песни, зажигательные хиты итальянской эстрады из репертуара Алессандро Сафина, Андреа Бочелли и Лучано Паваротти, а также премьеру песни, которую для него написал композитор Вадим Рузов.-0-