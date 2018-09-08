Белорусская литература нуждается в пропаганде в России - Швыдкой

8 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская литература нуждается в пропаганде в России. Такое мнение высказал сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на круглом столе "Литературное побратимство: традиции взаимных переводов", который состоялся в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Одной из тем обсуждения стал вопрос востребованности и распространения белорусской литературы на территории России. "В Беларуси литературный процесс сегодня достаточно разнообразный, и есть книги, которые могут заинтересовать читателей, - подчеркнул Михаил Швыдкой. - И здесь нам нужно что-то придумать для пропаганды белорусских произведений в России. Ведь, действительно, есть что читать, там литература настоящая". По мнению Михаила Швыдкого, для продвижения белорусской литературы необходимо работать по нескольким направлениям: привлекать крупные московские издательства, вести работу с центральными книжными магазинами и интернет-ярмарками.

"Мероприятия, подобные этому круглому столу, - возможность представить белорусскую литературу в том числе и в ее переводах на русский язык в других странах, в другом художественном и национальном пространстве, - отметил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. - Через наши книги мы можем рассказать о своем народе, своей стране. Культура и литература - это тоже двигатель во взаимоотношениях между государствами, несмотря на расстояния между ними".

Участники круглого стола обсудили тему взаимных переводов в белорусской и русской литературе, роль книгоиздания в популяризации национальных литератур, рассказали о вышедших недавно произведениях и обсудили литературные взаимосвязи в контексте международных общекультурных взаимоотношений.

В круглом столе приняли участие исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества Анатолий Иксанов, первый заместитель главного редактора журнала "Наш современник" Александр Казинцев, председатель Федеральной национальной-культурной автономии "Белорусы России", директор издательства "Художественная литература" Георгий Пряхин, председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей России Юрий Щербаков, руководители масс-медиа, переводчики, писатели, книгоиздатели, деятели культуры.-0-

Во время круглого стола. Фото посольства Беларуси в России