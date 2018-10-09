Белорусские издатели привезли высокие награды с книжной выставки в Туркменистане

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские издатели привезли высокие награды с ХII Международной книжной выставки-ярмарки "Книга - путь к сотрудничеству и развитию", которая прошла в Ашхабаде, сообщил сегодня журналистам директор издательства "Мастацкая літаратура" Алесь Бадак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участниками конкурса книжного искусства, который прошел во время выставки, стали издания более 20 стран мира. Авторитетное жюри высоко оценило белорусскую книжную продукцию, и впервые в семи номинациях пять наших издательств получили призовые места, в том числе четыре издания отмечены дипломами первой степени и одно - третьей степени", - отметил Алесь Бадак.

Так, в номинации "Книга года" первого места удостоена книга "Белорусский костюм" "Издательства "Беларусь". В номинации "Лучшее издательское оформление" лучшей стала книга "Бураны паўстанак. І вякуе дзень даўжэй за век" - это перевод Михаила Стрельцова на белорусский язык одноименного произведения Чингиза Айтматова, вышедший в издательстве "Народная асвета". В номинации "Учебник года" лучшей признана книга "Развитие речи: 1-й класс" издательства "Пачатковая школа", а в номинации "Детская книга" первое место жюри отдало книге Валентины Поликаниной "Ни к чему быть одному", изданной "Мастацкай лiтаратурай", третье место - книге "Беларусь - послание миру" ОДО "Беловагрупп".

Беларусь на выставке-ярмарке была представлена национальной экспозицией, на которой демонстрировались книги семи крупнейших издательств и книготорговых организаций: "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", "Издательский дом "Звязда", "Издательство "Беларусь", "Издательство "Пачатковая школа", ОАО "Белкнига" и ОДО "Беловагрупп".

Как подчеркнул первый заместитель гендиректора ОАО "Белкнига" Геннадий Силинский, белорусская экспозиция произвела настоящий фурор на книжном форуме в Ашхабаде. "У посетителей и участников форума особый интерес вызвали новинки художественной литературы, развивающие книги для детей, учебные и научно-популярные издания", - сказал он.

Члены белорусской делегации встретились с туркменскими коллегами, представителями книжного бизнеса разных стран, во время которых договорились о реализации различных, в том числе совместных, проектов. В частности, разговор шел об издании китайской литературы в Беларуси, а белорусской - в Китае. Один из совместных книжных проектов планируется реализовать уже в следующем году на Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Кроме того, белорусские книги переданы Туркменской государственной издательской службе и найдут достойное место на библиотечных полках страны. Большой интерес вызвали книги о белорусской кухне и белорусском костюме, книгоиздатели интересовались тенденциями в художественном и полиграфическом оформлении белорусских изданий.

В ХII Международной книжной выставке-ярмарке приняли участие около 150 представителей печатной индустрии - издателей, полиграфистов, книготорговых фирм, творческих союзов из более чем 20 стран мира.-0-