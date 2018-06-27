Белорусские книги поборются за награды международного конкурса в Душанбе

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книги поборются за награды XV Международного конкурса "Искусство книги", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Свои лучшие издания на международный конкурс "Искусство книги" в Душанбе представили "Мастацкая літаратура", "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі", "Беларусь", "Вышэйшая школа" и другие отечественные издатели.

По традиции белорусские книжники всегда достойно выдерживали творческую, профессиональную конкуренцию - и в части содержания, и в части верстки и оформления, полиграфического исполнения книги. Неоднократно белорусские издания становились победителями этого престижного конкурса.

Заседание жюри XV Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет в столице Таджикистана с 28 по 30 июня.-0-